Объекты ЖКХ Гомельской области готовы к отопительному сезону

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Паспорта готовности к отопительному сезону в Гомельской области получили все теплоисточники и потребители тепловой энергии, находящиеся на обслуживании ЖКХ. Об этом сегодня на заседании Гомельского облисполкома сообщил генеральный директор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Згурского, подготовка к отопительному сезону велась по 55 направлениям. "Паспорта готовности получили 582 теплоисточника (100%), а также все организации, транспортирующие тепловую энергию. Подготовлен и жилищный фонд, находящийся на обслуживании организаций отрасли", - отметил он.

Чтобы обеспечить надежную работу объектов в осенне-зимний период, был проведен профилактический ремонт всех коммунальных теплоисточников, центральных тепловых пунктов, инженерных систем отопления жилых домов. "Кроме того, в жилфонде восстановлена герметизация свыше 42 тыс. погонных метров стыков стеновых панелей домов, отремонтировано более 130 тыс. кв.м кровель, проведен ряд других работ", - добавил генеральный директор.

Также в регионе уже заменили 109,2 км теплосетей (при плане 114 км). В полном объеме задание выполнили в Брагинском, Ветковском, Житковичском, Калинковичском, Кормянском, Лоевском, Октябрьском, Петриковском, Чечерском районах.

В организациях отрасли сверх задания имеется запас топочного мазута. Более запланированного в регионе заготовлено дров, топливной щепы.

На случай аварийных ситуаций в области подготовлены две мобильные теплогенерирующие установки.

Для обеспечения дорожной безопасности в области выполнен капитальный ремонт порядка 7,5 тыс. кв.м дорог и тротуаров, текущий ямочный ремонт - свыше 160 тыс. кв.м улично-дорожной сети; установлено более 540 знаков. Продолжаются работы по подготовке специализированной уборочной техники, заготовке противогололедной смеси.

В целом, резюмировал Дмитрий Згурский, отрасль готова к работе в осенне-зимний период.-0-