27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем финансирования инвестпрограммы Минска увеличен на Br43 млн. На 4-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов внесены изменения в бюджет и инвестпрограмму столицы на текущий год, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев, также производится перераспределение средств между сферами.
Инвестпрограмма сохраняет социальную направленность. В том числе выделяются дополнительные средства на строительство улично-дорожной сети, ввод ливневого коллектора в микрорайоне Сокол, проектирование Санкт-Петербургского квартала, завершение создания мемориального комплекса "Тростенец", выполнение благоустройства территории вокруг школ, строительство метро и др.
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