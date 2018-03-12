Объемы продаж квартир в Минске растут

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы продаж квартир в Минске в феврале 2018 года превысили показатели февраля 2017-го на 24%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества.

По сравнению с январем 2018 года объем рынка купли-продажи квартир в Минске в феврале этого года увеличился как по количеству проданных квартир, так и по их суммарной стоимости. Количество сделок купли-продажи в феврале увеличилось на 29%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - на 24%. В денежном выражении объема рынка больше на 25% и 39% соответственно. Суммарно в феврале 2018 года было заключено более 1,2 тыс. договоров купли-продажи (без учета продажи долей и комнат). На покупку квартир было потрачено более Br153 млн.

По данным НКА, в январе-феврале 2018 годов в Минске большим спросом на рынке недвижимости пользовалось вторичное жилье. Доля сделок купли-продажи в новостройках в феврале 2018 года снизилась.

Меньшим спросом, чем в январе 2018 года, пользовались кредиты на покупку жилья в ипотеку. Доля сделок в ипотеку снизилась до 1%. В феврале 2018 года в ипотеку было приобретено всего 13 квартир (по состоянию на 6 марта).

В феврале 2018 года продолжился рост средней цены 1 кв.м на квартиры. Прирост к январю 2018 года составил 1%. За год с февраля 2017 года цены выросли на 19%.

Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-