20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс на разработку логотипа "Пинск - культурная столица Беларуси 2019 года", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором культуры Пинского горисполкома Тамара Демиденко.
Конкурс проводится с 1 августа по 5 октября. В нем могут поучаствовать как профессионалы, так и любители художественного творчества. В адрес организаторов необходимо отправить заявку на участие, цветное решение логотипа (бумажный носитель и электронный вариант в формате JPEG), пояснительную записку с описанием идеи, а также письменное согласие на передачу исключительного права на использование представленного проекта в случае его победы.
"Приниматься будут все предложения. Хотелось бы, чтобы логотип был узнаваемым, отражал элементы нашего города. Очень интересно, какие варианты предложат участники", - сказала Тамара Демиденко. Она добавила, что время подачи заявок специально продлено на два месяца. Летом многие уроженцы Пинска гостят на малой родине, а в конце августа в город приедут учащиеся творческих учреждений образования.
Свои работы участникам необходимо направлять по адресу: Пинск, пл. Ленина, 7, каб.9, на электронный ящик centrpinsk@mail.ru. Справки можно навести по телефону 80165-32-25-77. Конкурсная комиссия соберется 6 октября, чтобы назвать имя победителя. Автор лучшей работы будет награжден дипломом и ценным подарком.
Пинск выбран культурной столицей Беларуси 2019 года решением коллегии Министерства культуры. Уже сверстан предварительный план, который включает более 400 различных мероприятий, в том числе 41 крупное. В частности, планируется провести рок-фестиваль "Железный карнавал", Театральные дни на Пинщине, региональный фестиваль искусств "Зори над Пиной", праздник местной культуры "Спявай, душа Палесская", фестиваль циркового искусства.
Первым статус культурной столицы Беларуси в 2010 году получил город Полоцк. В 2011 году эстафету принял Гомель, затем Несвиж (2012), Могилев (2013), Гродно (2014), Брест (2015). В 2016 году титул "Культурной столицы Беларуси" носил Молодечно, в 2017-м - Бобруйск. Носителем почетного статуса 2018 года является Новополоцк.-0-
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