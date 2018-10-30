Объявлен конкурс на создание логотипа "Брест - культурная столица Содружества 2019"

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский горисполком организует конкурс по созданию логотипа "Брест - культурная столица Содружества 2019", сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Торжественная церемония вручения сертификата "Культурной столицы Содружества" состоится в Бресте в апреле 2019 года. К значимому международному событию объявлен конкурс по созданию логотипа проекта. Он должен быть креативным, узнаваемым, лаконичным и легким для восприятия.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку, цветное решение логотипа (вариант в формате JPEG), пояснительную записку, включающую описание идеи, а также письменное согласие автора в случае победы передать исключительное право на использование его работы организаторами. Прием пакета документов осуществляется с 30 октября текущего года по 30 января 2019-го по электронному адресу brest_ok@mail.ru с пометкой "Конкурс, логотип".

Автор лучшего эскиза логотипа культурной столицы СНГ будет награжден призом председателя Брестского горисполкома. Изображение будет использоваться при подготовке печатных изданий, рекламных материалов, в оформлении тематических мероприятий.-0-