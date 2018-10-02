Объявлен конкурс по разработке архитектурной концепции медиацентра в Минске

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси при поддержке Министерства архитектуры и строительства, комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома объявило конкурс по разработке архитектурной концепции здания медиацентра. Такая информация размещена на сайте Мининформа, сообщает БЕЛТА.
Конкурс проводится по 22 октября в целях создания единой технологической площадки для обеспечения качественного вещания основных национальных электронных медиа.
Принять участие приглашаются юридические и физические лица. Положение о конкурсе и другая необходимая информация размещены на сайте министерства.
Конкурсные работы и заявки на участие подаются до 22 октября на электронный адрес info@mininform.gov.by или по адресу: 220004, г.Минск, пр.Победителей, 11 (каб.519) с пометкой "Конкурс. Медиацентр".-0-
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