Объявлен конкурс по разработке архитектурной концепции медиацентра в Минске

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси при поддержке Министерства архитектуры и строительства, комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома объявило конкурс по разработке архитектурной концепции здания медиацентра. Такая информация размещена на сайте Мининформа, сообщает БЕЛТА.

Конкурс проводится по 22 октября в целях создания единой технологической площадки для обеспечения качественного вещания основных национальных электронных медиа.

Принять участие приглашаются юридические и физические лица. Положение о конкурсе и другая необходимая информация размещены на сайте министерства.

Конкурсные работы и заявки на участие подаются до 22 октября на электронный адрес info@mininform.gov.by или по адресу: 220004, г.Минск, пр.Победителей, 11 (каб.519) с пометкой "Конкурс. Медиацентр".-0-