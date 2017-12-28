Областная благотворительная елка собрала в Витебске около 1 тыс. детей

28 декабря, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Областной благотворительный новогодний праздник собрал в концертном зале "Витебск" около 1 тыс. детей, передает корреспондент БЕЛТА.

На губернаторскую елку, которая традиционно проводится во время акции "Наши дети", приглашены победители предметных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, дети-инвалиды, ребята из многодетных, малообеспеченных семей, дети-сироты из всех районов области. До начала новогоднего представления ребята смогли принять участие в веселых играх и конкурсах, была организована праздничная фотозона, работала мастерская Деда Мороза, где дети своими руками создавали новогодние сувениры. Гостей праздника развлекали детские творческие коллективы, ростовые куклы, была организована выставка декоративно-прикладного искусства.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев перед началом торжественной части праздника также побывал в мастерской новогодних сувениров, пообщался с детьми и преподавателями, ознакомился с выставкой и поделился впечатлениями с журналистами. "Когда рассматриваешь поделки детей, пытаешься в них увидеть будущее юных мастеров. Некоторые вещи сделаны очень профессионально. Этих детей обязательно нужно замечать и давать возможность развивать талант. Важно, чтобы способные дети не терялись в жизни. Будущих выдающихся мастеров надо поддержать начиная уже с 6-8 лет", - сказал руководитель области.

Позже, поздравляя детей со сцены концертного зала "Витебск", губернатор подчеркнул, что на праздник приглашены лучшие из лучших. На елке собрались дети, которые достигли успехов в учебе, спорте, творчестве, инициативные и целеустремленные. "Успехи детей - это большая радость для взрослых. Желаю, чтобы у вас и дальше все получалось, чтобы исполнились ваши мечты и были достигнуты цели, которые каждый из вас для себя определил, - сказал Николай Шерстнев. - Надеюсь, сегодняшний праздник оставит яркие впечатления и подарит настоящее новогоднее настроение".

В подарок от участников праздника дети преподнесли губернатору сувениры, сделанные своими руками. После торжественной части настало время сказки. Дети и взрослые стали зрителями новогоднего интерактивного мюзикла "В Стране чудес" - на сцене концертного зала "Витебск" ожила известная сказка Льюиса Кэрролла.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 11 декабря и продлится по 10 января. Марафон добра проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-

Фото Александра Хитрова.