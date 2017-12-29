Областная благотворительная елка в Бресте собрала 450 детей

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня во время благотворительной акции "Наши дети" прошла областная елка с участием председателя облисполкома Анатолия Лиса, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздник состоялся в Центре молодежного творчества. В нем приняли участие 450 юных жителей региона. Приглашения на елку получили сироты, дети с инвалидностью, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, одаренные учащиеся, победители различных олимпиад, конкурсов, фестивалей и соревнований. Председатель облисполкома Анатолий Лис тепло поздравил детей с Рождеством и Новым годом, пожелал исполнения заветных желаний, успешной учебы.

Губернатор отметил, что в Брестской области и республике в целом большое внимание уделяется повышению качества образования, внедряются новые учебные программы. По его словам, успех в учебе во многом зависит от уровня квалификации педагогов и прилежности учеников. "На мой взгляд, одним из определяющих показателей является количество поступающих в высшие учебные заведения. В 2017 году в вузы поступили 47% наших выпускников. Это хороший результат, который говорит о серьезности подготовки. Наши дети достойно выступают на республиканских и международных олимпиадах. Также более чем в 200 учреждениях образования открыты профильные классы, в которых углубленно изучают предметы свыше 5 тыс. учащихся", - рассказал Анатолий Лис.

Гости праздника в ЦМТ увидели театрализованное представление "Новогодние приключения в Королевстве кривых зеркал", которое подготовили участники детских творческих коллективов области. После спектакля ребят ожидала развлекательная программа у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

Благотворительная новогодняя акция "Наши дети" продлится до 10 января. В Брестской области она объединит более 200 тыс. детей.-0-