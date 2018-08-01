Областной этап акции БРСМ "В школу с добрым сердцем" откроет в Гомеле шоу эквилибристов и ростовых кукол

1 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканской благотворительной акции БРСМ "В школу с добрым сердцем" стартует 1 августа в Гомельском регионе, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь областного комитета БРСМ Игорь Завалей.

Центральным мероприятием открытия регионального этапа акции станет шоу на площадке вблизи универмага "Гомель" в областном центре. "В 12.30 мальчишек и девчонок ждет красочное представление. В программе - выступления жонглеров, эквилибристов, ростовых кукол. Волонтеры движения "Доброе сердце" никого не оставят без внимания", - сказал Игорь Завалей. На площадке установят "Корзину добра", и каждый сможет оказать помощь школьникам.

Единый старт акции будет дан в этот день по всей области. Например, в Калинковичах пункт сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, учебных пособий организуют возле торгового дома "Березка". Здесь же маленьких гостей встретят ростовые куклы, а все желающие смогут оставить свои пожелания на специальной "Доске добра".

В Октябрьском районе активисты БРСМ отправятся в центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и порадуют его воспитанников концертом и подарками.

На протяжении всего месяца волонтерские отряды будут помогать собирать оказавшимся в трудной жизненной ситуации детям канцелярские принадлежности, учебные пособия, школьную одежду и обувь, спортивный инвентарь, другие необходимые для подготовки к 1 сентября вещи. Перед началом учебного года они встретятся с детьми, которые нуждаются в дополнительной поддержке, организуют праздники и вручат собранные принадлежности.

"Благотворительная акция проводится ежегодно. Ее цель - оказать адресную поддержку многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и детским интернатным учреждениям, над которыми шефствуют волонтерские отряды "Доброе сердце", - напомнил собеседник. К примеру, в прошлом году участники акции в регионе собрали 90 портфелей.-0-