Областной фестиваль творчества инвалидов "Июньские встречи" пройдет 28 июня в Минске

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый областной фестиваль творчества инвалидов "Июньские встречи", который состоится 28 июня в Минске, соберет более 40 участников, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель правления Минской областной организации ОО "Белорусское общество инвалидов" Анна Горчакова.

"Фестиваль Минской областной организации приурочен к 30-летию Белорусского общества инвалидов. В каждой области страны такие мероприятия уже проходили. Мы организуем его впервые. Всего примут участие 42 человека", - отметила Анна Горчакова.

Люди с инвалидностью продемонстрируют творческие достижения в народном, академическом, эстрадном и жестовом пении, а также в хореографии, театральном жанре, музыкально-инструментальном исполнительстве, авторской поэзии и бардовском творчестве, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.

В программе также концерт с участием бас-гитариста группы "Новый Иерусалим" Игоря Сорокина и руководителя группы "Надзея" Жанны Броновицкой.

Мероприятие проводится с целью содействия реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными физическими возможностям с помощью искусства, выявить яркие имена и коллективы, поддержать наиболее интересные достижения в творчестве, усовершенствовать исполнительскую культуру и сценическое мастерство талантливых людей. "Июньские встречи" помогут интеграции инвалидов в современное общество и привлекут внимание общественности к их проблемам, отметила Анна Горчакова.

Фестиваль состоится в специализированном образовательно-реабилитационном центре РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр". Организаторами выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, ГУ "Минский областной центр народного творчества" и Минская областная организация ОО "Белорусское общество инвалидов".-0-