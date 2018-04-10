Областной кардиоцентр создадут в Бресте

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Областной кардиологический центр планируется создать в новом медицинском комплексе в Бресте. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции главный врач областного кардиологического диспансера, главный внештатный кардиолог управления здравоохранения облисполкома Наталья Побиванцева, передает корреспондент БЕЛТА.

"В заречном районе города будет построен медицинский комплекс, куда войдут взрослая, детская, стоматологическая поликлиники. Так как мы единственная область, которая не имеет своего отдельного кардиологического центра, предложено разместить его на этих площадях. Это будет многопрофильный стационар с диспансерным отделением, амбулаторным приемом, диагностикой, двумя операционными. На базе центра будет сконцентрирована вся кардиологическая помощь", - отметила Наталья Побиванцева. В настоящее время количество кардиохирургических коек в Брестской области ниже среднереспубликанского показателя. Готовится проектно-сметная документация будущего объекта.

В целом в 2017 году кардиохирурги области выполнили 2 223 высокотехнологичные операции (в 2016 - 1 746). В том числе проведено 187 операций аортокоронарного шунтирования (при плане 170), 50 клапанных коррекций. Количество чрескожных (мини-инвазивных) вмешательств на коронарных артериях увеличилось на 35% (с 1 032 до 1 398). "Очень важно, что развитие сети межрайонных кардиоцентров позволяет выполнять простые стентирования в районах. Благодаря этому в областном центре появилась возможность внедрять методики, отвечающие третьему уровню оказания медицинской помощи, например, радиочастотную аблацию очагов аритмии", - дополнила главврач областного кардиодиспансера.-0-

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