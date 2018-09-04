4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной праздник искусств "Палескія сустрэчы" соберет меломанов в Любани 5 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома Евгений Асташев.

В 16.00 гостей мероприятия ожидает творческая встреча с доктором искусствоведения профессором Ольгой Дадиомовой "На малой родине больших людей" в Любанской детской школе искусств. Состоится концерт Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга, где будет представлена белорусская классическая музыка.

На вечер запланирован эстрадный концерт "Посвящение Любанской стороне". "В парке культуры и отдыха будут представлены неизвестные и ранее не изученные композиции, написанные в том или ином регионе нашей страны", - сказал Евгений Асташев.

Цель праздника - сохранить и популяризировать национальные историко-культурные ценности, воссоздать лучшие страницы музыкального искусства Беларуси, поддержать малые города республики и поспособствовать эстетическому воспитанию населения.

"Палескія сустрэчы" проводятся Национальным академическим концертным оркестром Беларуси под руководством Михаила Финберга при поддержке Минского областного и Любанского районного исполнительных комитетов с 2013 года.-0-