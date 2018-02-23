Областной праздник "Витебская лыжня-2018" пройдет 24 февраля в Городке

23 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Областной спортивно-художественный праздник "Витебская лыжня-2018" пройдет 24 февраля в Городке. Такая информация размещена на сайте Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Местом проведения мероприятия в третий раз станет лыжероллерная трасса в урочище Воробьевы горы. В спортивном состязании примут участие руководящие работники облисполкома, городских и районных исполкомов, администраций районов Витебска, председатели и специалисты Советов депутатов разных уровней, учащиеся и студенты, представители клубов по физической культуре и спорту, жители области. Всего ожидается около 800 человек.

Желающие смогут проверить свои силы в соревнованиях по гиревому спорту, мини-футболу, перетягиванию каната, шашкам, шахматам, дартсу. Насыщенная программа включает также конкурс снежных и ледовых фигур, выставки военной, милицейской, пожарной техники, показательные выступления сотрудников Витебского областного управления МЧС, военнослужащих 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, членов Витебского аэроклуба ДОСААФ, служащих спецроты быстрого реагирования полка ППС.

Задавать тон празднику будут военный духовой оркестр и лучшие творческие коллективы Городокского района.-0-