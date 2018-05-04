Обнаруженная среди мусора на заводе в Гродно мина оказалась учебной

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мина, обнаруженная среди мусора на заводе в Гродно, оказалась учебной, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Как сообщалось, сегодня работники Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов обнаружили в мусоре, доставленном из города, мину. На место незамедлительно выехала группа разминирования.
"Мина оказалась учебной и опасности не представляет", - рассказали в пресс-службе УВД. Сейчас выясняется, как она попала в мусор.
Это уже вторая опасная находка на территории областного центра за последние сутки. Накануне днем при строительстве гостиницы в исторической части Гродно был обнаружен 122-миллиметровый снаряд. На месте работали саперы. Снаряд был вывезен на полигон и уничтожен.-0-
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