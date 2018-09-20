Обновленное здание межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз открылось в Слониме

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленное здание Слонимского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) открылось сегодня в Слониме, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГКСЭ Анна Жданова.

В здании провели текущий ремонт фасадов, кровли, служебных кабинетов, гаражей для проведения автотехнических экспертиз, заменили окна, сделали гидроизоляцию фундамента. Более того, экспертов оснастили современным оборудованием. В межрайонном отделе будет функционировать единственный в области прибор контроля подлинности документов "Регула" 4115. Он предназначен для исследования различных документов, в том числе денежных билетов и документов с определенной степенью защиты (паспортов, виз, водительских удостоверений и др.). В прибор интегрирована база данных образцов денежных билетов и документов для проведения сравнительного исследования - это новинка для приборов такого типа. Прибор, в частности, позволяет проверять магнитную защиту, выявлять частичную подделку документов.

Во время церемонии открытия здания председатель ГКСЭ Андрей Швед также передал в пользование экспертов современную криминалистическую, автомобильную, компьютерную технику, а также лабораторное оборудование европейского класса. В регионе проводят криминалистические, автотехнические, психиатрические, судебно-медицинские и другие виды экспертиз.

Введение в эксплуатацию обновленного здания Слонимского межрайонного отдела - очередной шаг по развитию материально-технической базы и созданию надлежащих условий для работы экспертов, что способствует повышению качества проводимых экспертиз. В плановом режиме проводятся капремонт и модернизация 19 объектов ГКСЭ, в том числе зданий Оршанского межрайонного отдела, медицинских судебных экспертиз в Пинске, административных зданий управления Государственного комитета по Гродненской области, центрального аппарата по проспекту Любимова в Минске. За время функционирования ведомства введены в эксплуатацию корпуса в Бобруйске, Витебске, Минске и др.-0-