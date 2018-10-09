Обновленный Кобринский путепровод в Бресте откроют в июне 2019 года

9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Обновленный Кобринский путепровод в Бресте планируется открыть в июне 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ставим задачу к 15 октября сделать третью полосу и в таком режиме продолжить работу. Кобринский путепровод - есть поручение губернатора - откроем 15 июня", - сказал Александр Рогачук.
Одновременно с новым мостом будет вестись строительство прилегающих транспортных развязок: в частности, ул. Нефтяная выйдет на ул. Папанина, что разгрузит трафик в центре города. "Для этого соответствующие средства есть, и в текущем году начнем эту работу. Транспортные потоки в нашем городе поменяются коренным образом, но это будет только на пользу экологии и удобства жителей", - заключил мэр.
Реконструкция автомобильного моста, который связывает центральную и восточную части Бреста ведется в соответствии с планом мероприятий по подготовке к 1000-летию города. Работы начались весной прошлого года и продолжаются сейчас. Движение транспорта по новой половине моста было запущено к 1 сентября.-0-
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