Обновленный закон о транспорте не создает никаких препятствий частным перевозчикам - Маршалович

1 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Обновленный закон о транспорте и автомобильных перевозках не создает никаких препятствий для работы частных перевозчиков. Об этом заявил журналистам директор Витебского областного коммунального транспортного унитарного предприятия "Оператор перевозок" Сергей Маршалович, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ четко разграничивает понятия регулярных и нерегулярных перевозок. К последним относится обслуживание пассажиров по заказам (корпоративные мероприятия, свадьбы, экскурсии и т.д.). Все иные перевозки считаются регулярными. "Поэтому перевозчики, которые позиционировали себя как нерегулярные, сейчас должны легализировать работу - заключить договоры с нами, с автотерминалами и продолжить свою деятельность на законных основаниях. На сегодняшний день к нам обратились восемь перевозчиков. В ближайшее время рассмотрим заявления и выдадим им паспорта маршрутов и расписание, составленное с учетом тех перевозчиков, которые уже работают по таким правилам", - сказал Сергей Маршалович.

Он отметил, что, по имеющейся информации, на рынке было задействовано более 70 нерегулярных перевозчиков (более 150 транспортных средств). Большинство не спешат легализировать свою деятельность. "Перевозчики боятся, что мы будем требовать закрытия их диспетчерских пунктов (пассажир мог заказать билет через интернет). Но это законом не запрещено. Можно оставлять свои сайты, свои диспетчерские. Никаких препятствий для работы добросовестных частных перевозчиков я не вижу", - подчеркнул директор "Оператора перевозок".

Главная цель нововведений - обеспечение безопасности поездки. "Мы за то, чтобы пассажир комфортно и удобно ехал в условиях безопасности. А это значит, от Полоцка до Минска добраться не за два с половиной часа, а на безопасной скорости. Это значит, что транспортное средство должно пройти техосмотр, а водитель - медосмотр. При этом он должен соблюдать режим труда и отдыха, а не отправляться из одной поездки в другую. Все эти моменты должны контролироваться, потому что на кону жизнь и здоровье людей", - убежден Сергей Маршалович.

Как подчеркнул заместитель директора ВОКТУП "Оператор перевозок" Алексей Долгий, предприятие готово рассмотреть все вопросы - разработать схему движения, паспорта маршрутов, внести изменения в существующее расписание движения. "Наше предприятие - госрегулятор рынка транспортных услуг. У нас есть заявления от перевозчиков для перехода из нерегулярного в регулярное сообщение, и мы интегрируем расписание транспорта по маршруту Витебск-Минск с учетом новых перевозок. Можем разработать соответствующее расписание по подбору пассажиров в ранние часы по городу от нового микрорайона Билево с заездом на автовокзал, а затем по необходимым остановочным пунктам по маршруту следования в минском направлении. Все это можно делать, пусть обращаются, мы готовы решать проблемы совместно и не делаем разницы между частными и государственными перевозчиками", - заявил Алексей Долгий.

Ведущий юрисконсульт "Оператора перевозок" Александр Степанов обратил внимание еще на один аспект возникшей проблемы. "Нерегулярщики" в первую очередь ориентированы на получение большой прибыли. Если работать по упрощенной системе налогообложения, то, чем меньше официально продано билетов, тем ниже налоги. "Выдавая билеты только тем, кому они нужны для оформления командировки (как это зачастую случается), можно значительно повысить прибыльность дела, при этом снизив стоимость проезда для пассажиров", - пояснил он. Вместе с тем перевозчик, который работает по правилам, а значит, не скрывает реального количества пассажиров, получая доход, вносит в бюджет (а значит, на финансирование социальной сферы и развитие страны) гораздо более значительный вклад.-0-