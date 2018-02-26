Обогрев для водителей-дальнобойщиков организован в районе пункта пропуска "Привалка"

26 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обогрев для водителей-дальнобойщиков организован волонтерами в районе пункта пропуска "Привалка". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил региональный координатор по первой помощи и реагированию на ЧС Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Валерий Краевский.

Дмитрий Лапковский наливает кипяток Александру Погодину из Москвы

Мобильный пункт обогрева для стоящих в очереди водителей-дальнобойщиков - это отапливаемая тепловой пушкой палатка, воспользоваться услугами которой может любой желающий. Организована раздача горячего чая, кофе, супов и лапши быстрого приготовления. Водителям инициатива понравилась, к волонтерам порой выстраиваются очереди. Дальнобойщикам напоминают правила поведения в холодную погоду в доме, в автомобиле, на улице, рассказывают о том, куда можно обратиться за помощью.

Андрей Крыштапович и Дмитрий Лапковский устанавливают генератор.

Пункт обогрева будет открыт 26 февраля до конца светового дня, продолжит работу во вторник и, если не придет потепление, в среду. Кроме того, волонтеры выдвинутся и в другие пункты пропуска. В минувшую субботу добровольцы из Островца работали в районе пункта пропуска "Каменный лог", где наблюдались очереди из грузовиков. Ребята предлагали водителям чай и кофе, сахар и печенье. Очередной выезд запланирован на ближайшее время.

В связи с холодной погодой продолжает работу канал "Автопомощь Гродно // Красный Крест". Он создан в прошлом году в популярном у водителей приложении "Зелло".

"Мы по возможности будем выезжать на помощь в черте города и в 10 км за его пределами. Напоминаем, что можно не только попросить о помощи при возникновении неисправности авто, но и поучаствовать в ее оказании", - отметил Валерий Краевский. На дежурство заступает автомобиль с волонтерами, в наличии есть буксировочный трос, провода для "прикуривания", аптечка. При необходимости волонтеры помогут и с мелким ремонтом, например, заменой колеса. Замерзших водителей и пассажиров в нештатной ситуации отогреют горячим чаем. Есть в машине и одеяло.

Присоединиться к каналу несложно: достаточно скачать приложение "Зелло" на смартфон, заполнить профиль, найти канал "Автопомощь Гродно // Красный Крест" и подключиться к нему.-0-

Фото Леонида Щеглова