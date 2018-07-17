Образовательную программу для юных блогеров разработали в Минской области

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе на базе отдыха "Вилия" будет организована образовательная программа "Блогинг и журналистика", сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по маркетингу отдела маркетинга и продаж детского реабилитационно-оздоровительного центра (ДРОЦ) "Надежда" Ольга Зенюк.

"Программа продлится с 29 июля по 9 августа. Планируем собрать 30 ребят 11-14 лет, свободные места еще есть. Цель мероприятия - донести необходимую информацию для начинающих блогеров, которые хотят не просто вести блог, а создавать востребованный и необходимый обществу ресурс. Хотелось бы сформировать концептуального журналиста, способного действовать самостоятельно или в команде и влиять на информационную среду", - отметила Ольга Зенюк.

Участники программы смогут получить представление о роли информации в управлении обществом, понять отличия между профессиями журналиста и блогера, осознать моральную ответственность за ошибки бездумной работы. Ребят научат анализировать информацию в СМИ и интернете, заинтересуют в приобретении и поиске новых знаний и умений. Они узнают принципы работы блогеров и журналистов, поговорят об этике поведения и авторском праве, получат базовые знания о жанрах журналистики. Подростки будут учиться собирать информацию и задавать вопросы, общаться с читателями и героями статей, организовывать пресс-конференции и пресс-туры.

Помимо занятий, в путевку включено проживание в жилом блоке в комнатах по 3-5 человек, шестиразовое сбалансированное питание, три оздоровительные процедуры (сауна, фиточай, арома- или механотерапия, ЛФК).-0-