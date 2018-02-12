Общественное обсуждение создания химлаборатории в районе Севастопольского парка проходит в Минске

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение по отчету о воздействии на окружающую среду (ОВОС) лаборатории для производства акрилатных мономеров, запланированной к созданию в районе Севастопольского парка, проводится по 1 марта 2018 года администрацией Первомайского района Минска, сообщает БЕЛТА.

ОВОС объекта "Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров" доступен как в письменном, так и в электронном виде. Как пояснили в администрации района, после обнародования отчета к ним поступили заявления, которые стали основанием для проведения собрания совместно с заказчиком и представителем проектной организации. Встреча состоится 26 февраля в зале столичной гимназии №9 (ул. Седых, 10) с 18.00 до 20.00.

Заказчиком проекта выступает ЗАО "Голографическая индустрия", которое планирует организовать наукоемкое производство голографической продукции на арендуемых площадях. Из ОВОС следует, что "реализация уникальных голографических технологий в Республике Беларусь в настоящее время занимает в системе государственных приоритетов особое место, в том числе в части голографических средств защиты информации, документов, ценных бумаг и особо ценных объектов". При этом технология производства органического материала со сложным химическим составом с использованием акриловых мономеров является ноу-хау предприятия-заказчика. Аналогов данной системе изготовления защитных голограмм в мире не существует.

Несмотря на то, что производство предполагает выбросы, санитарно-защитная зона лаборатории не требуется, как следует из заключения ОВОС. Разъяснения по этому и другим вопросам отчета специалисты дадут заинтересованным жильцам во время собрания.-0-