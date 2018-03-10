Общественные объединения смогут обменяться опытом на семинаре в Минске

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественные объединения, зарегистрированные в 2017-2018 годах, смогут обменяться опытом на семинаре, который пройдет 30 марта в Минске, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства юстиции Ольга Шелкова.

Подобные семинары на различные темы Минюст проводит на протяжении нескольких лет. Они вызывают большой интерес у общественных объединений, т.к. многие из них сталкиваются с трудностями и проблемами, связанными с вопросами налогообложения, делопроизводства и др. Для тех объединений, которые только начали свою деятельность, такие мероприятия помогают избежать нарушений и недостатков, наладить контакты с другими общественными объединениями, обменяться опытом.

В семинаре планируется участие представителей Министерства юстиции, Министерства по налогам и сборам, Министерства труда и социальной защиты и др. Представители госорганов выступят по наиболее важным вопросам законодательства и другим актуальным темам для вновь созданных общественных объединений, а также ответят на вопросы участников. Общественные объединения поделятся опытом и обсудят проблемы, возникающие при осуществлении ими своей деятельности.

Семинар проводится на бесплатной основе.

Ежегодно в Беларуси регистрируется более 100 общественных объединений различной направленности: физкультурно-спортивные, благотворительные, молодежные, детские, просветительские, общественные объединения инвалидов войны и труда, научно-технические, творческие и др. Это в том числе свидетельствует о непрерывном развитии гражданского общества в стране.-0-