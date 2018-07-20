20 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Первый общественный книжный шкаф появился в одном из дворов Могилева, сообщили БЕЛТА в Центре городских инициатив.

Выпускники Школы городских инициатив "Теплица" решили сделать буккросинг доступным для всех жителей города. Поэтому в дворике по улице Ленинской, 28а, в самом центре Могилева, появился общественный книжный шкаф. Это приспособление для хранения подержанных книг в общественных местах с целью предоставления возможности всем желающим взять одну или несколько этих книг в безвозмездное пользование или обменять их на любые другие книги по собственному усмотрению.

"Идея проекта была не только в том, чтобы организовать буккросинг, а в том, чтобы любой житель и гость города мог насладиться чтением книги в уютной обстановке, просто отдохнуть и сделать красивое фото в интересном дворике. Поэтому кроме шкафа, есть столик и стул", - рассказала один из инициаторов проекта Юлия Шустова.

На реализацию проекта ушло около трех месяцев. Сначала искали подходящую мебель, потом ее разрисовывали, находили хорошее и доступное место. "Мы надеемся, что новый арт-объект будет пользоваться популярностью у горожан и гостей города. Тогда можно будет думать над созданием второго такого общественного хранилища для книг", - отметила Юлия Шустова.-0-