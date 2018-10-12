Общественный транспорт 13-14 октября изменит график из-за ночного концерта на ст.м. "Петровщина"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный транспорт Минска изменит график движения 13-14 октября в связи с проведением ночного концерта на станции метро "Петровщина", сообщает БЕЛТА.

Метрополитен информирует, что 13 октября с 23.00 вплоть до окончания работы метрополитена станция "Петровщина" будет закрыта для приема пассажиров из-за подготовки к мероприятию. В этот период поезда не будут останавливаться на станции. Вестибюль №1 (выход к зданию Беларусбанка) будет открыт 14 октября с 7.00.

Изменения коснутся и движения наземного транспорта. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь", трассы троллейбуса №32 и автобуса №75 будут продлены до остановки "Ст.м. "Михалово" 13 октября с 23.00 до окончания работы метро. Дополнительно будет организовано движение троллейбуса №10 в 1.18 через остановку "Ст.м. Малиновка" в направлении "Ст.м. Петровщина".

Концерт начнется в два часа ночи 14 октября на платформе метро станции "Петровщина". Прямо на перроне будет образован партер, организуют light шоу и лазерное шоу. На импровизированной сценической площадке выступит международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера, в который входят лучшие музыканты из стран Восточной и Западной Европы. С оркестром выступит звезда Большого театра Беларуси Оксана Волкова и хор. Кроме того, для слушателей споют "Без билета", Дядя Ваня и его группа One Hell Thing, "Песняры".-0-