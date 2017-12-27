Общественный транспорт Минска 3-5 января в часы пик по некоторым маршрутам будет ходить реже

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с изменением режима работы крупных промышленных предприятий Минска из-за новогодних праздников 3-5 января будет уменьшено количество пассажирского транспорта на некоторых городских маршрутах, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

В частности, в часы пик будет уменьшено количество подвижного состава на троллейбусных маршрутах №№ 5, 30, 32, 33, 48 - на одну единицу, №67 - на три единицы, №15 - на четыре единицы. Меньше на один автобус будут выпускать в период наибольших нагрузок в утренние часы по маршрутам №№ 2С, 27д, 43д, 54, 84, 128, 153 и №№ 42, 61, 64, 88С. Наконец, на два трамвая меньше выйдет в рейс в час пик по маршруту №11.

Кроме того, отменяется выполнение оборотных рейсов по автобусному маршруту №98С отправлением от ст.м. "Могилевская" в 15.31 и 23.41, работа автобусного маршрута № 98С в вечерние часы пик. И в указанные дни не будут курсировать троллейбусы маршрутов №№ 26, 41д и трамвай №9.

При этом непосредственно в дни праздничных мероприятий 30, 31 декабря и 1 января по многим маршрутам городского общественного транспорта интервал движения, наоборот, сократится. Кроме того, скорректировали график своего движения пригородные маршрутные такси. Последние отправления 31 декабря будут выполняться:

по маршруту №485-ТК (Бровки) от Комаровского рынка в 21.30, от пос. Бровки в 21.25;

по маршруту №492-ЭК (Мачулищи) от ДС Дружная в 22.00, от р/к Мачулищи в 21.15;

по маршруту №493-ТК (Самохваловичи) от ДС Дружная в 21.40, от аг. Самохваловичи в 21.00;

по маршруту №499-ТК (Заславль) от АВ Центральный в 21.45, из Заславля в 22.00;

по маршруту №1054-ТК (Михановичи) из Минска в 21.40, от аг. Михановичи в 21.00;

по маршруту №1131-ТК (Атолино) от АВ Центральный в 22.28; от аг. Атолино в 21.45;

по маршруту №1397-ТК (Стайки) от ст. м. Могилевская в 21.20, от д. Стайки в 21.43;

по маршруту №1540-ТК (Юзуфово) от Комаровского рынка в 21.10, от д. Юзуфово в 20.35.

По маршруту №1400-ТК "АВ Центральный - Национальный аэропорт Минск" отменяется выполнение рейсов от АВ Центральный - в 22.15, 23.25, от Национального аэропорта Минск - в 23.30 и 0.30.

Пригородные маршрутки будут работать по графику воскресных дней 1 и 2 января (кроме маршрута № 1582-ТК "АС Автозаводская - Загорье" - 2 января по графику буднего дня), но с некоторыми изменениями. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте ГУ "Столичный транспорт и связь".-0-