23 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Общественный транспорт с символикой "Славянского базара" появится в Витебске. Такое решение принято сегодня на заседании Витебского горисполкома по вопросу подготовки форума, передает корреспондент БЕЛТА.

С инициативой брендирования городских автобусов и троллейбусов выступил генеральный директор Центра культуры "Витебск" - директор фестиваля Александр Сидоренко. "Витебск, широко известный благодаря фестивалю, просто обязан иметь хотя бы несколько автобусов с символикой "Славянского базара". Это понравится и туристам, и местным жителям", - уверен он.

Председатель горисполкома Виктор Николайкин поддержал предложение и обратил внимание на другие вопросы транспортного обслуживания в период проведения "Славянского базара". "Форма одежды водителей и кондукторов, состояние общественного транспорта и машин частников, обеспечивающих перевозку пассажиров, - все должно быть в порядке и на высоком уровне", - подчеркнул он.

В 2018 году до 1 июля для обновления подвижного состава филиал "Городской электрический транспорт г.Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс" планирует приобрести 11 новых троллейбусов.

В дни проведения фестиваля в Витебске на троллейбусном маршруте №4 будет организована обзорная экскурсия по областному центру и регулярные автобусные рейсы к усадьбе Репина в Здравнево. Расписание движения пассажирского транспорта откорректируют с учетом мероприятий, проводимых в Летнем амфитеатре, уделив особое внимание его работе в ночное время.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" будет проходить с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы до открытия и после закрытия форума.-0-