Общежитие для медиков и три детских сада откроют в Минске ко Дню города

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общежитие для медиков и три детских сада планируется открыть в Минске ко Дню города, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Заветную красную ленточку на крыльце девятиэтажного здания общежития на улице Выготского, 20 торжественно перережут 7 сентября. Новоселье станет подарком для медицинских работников города, которым теперь доступны 124 блока квартирного типа.

Как сообщалось ранее, общежитие станет десятым, предназначенным для столичных медиков. В 2013 году в Минске были введены в эксплуатацию два общежития на улицах Горецкого и Колесникова. В 2017 году Мингорисполком выделил 78 квартир для работников здравоохранения - в первую очередь многодетных семей.

И для всех семей с маленькими детьми во Фрунзенском, Центральном и Ленинском районах подарком станет открытие трех детских садов. 6 сентября по улице Карского, 11 распахнет свои двери ясли-сад №96, а по улице Мястровская, 30 - ясли-сад №18. Еще одна торжественная церемония открытия запланирована на 7 сентября - маленьких воспитанников примет ясли-сад №56 по улице Я.Дроздовича, 2.

Среди прочих объектов социального значения, запланированных к вводу в сентябре, - медицинская амбулатория в жилом комплексе "Магистр" недалеко от Национальной библиотеки, бизнес-центр с паркингом на улице Платонова, 49.-0-