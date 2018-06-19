19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общежитие для медиков планируется открыть в Минске в сентябре, сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко в интервью программе "Большой город" на СТВ , сообщает БЕЛТА.

Общежитие, которое строится на ул. Выготского, будет квартирного типа, рассчитано на 124 блока. Ожидается, что новоселье станет подарком для медицинских работников ко Дню города.

Как сообщалось ранее, общежитие по ул. Выготского станет десятым, предназначенным для столичных медиков. В 2013 году в Минске были введены в эксплуатацию два общежития на улицах Горецкого и Колесникова. В 2017 году Мингорисполком выделил 78 квартир для работников здравоохранения. По решению коллегии комитета по здравоохранению и городского профсоюза, квартиры в первую очередь предназначались многодетным семьям.

Численность врачей в учреждениях здравоохранения Минска в прошлом году увеличилась на 181 специалиста, медицинских сестер - на 569.-0-