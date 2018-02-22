22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общежитие для медиков в Центральном районе Минска планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, сообщил журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко в пресс-центре БЕЛТА.

"На улице Выготского строится двухподъездное девятиэтажное общежитие на 124-126 блоков, которое внесет свой вклад в закрепление кадров на рабочих местах", - сказал Сергей Малышко. Общежитие будет квартирного типа. Предполагается, что в первую очередь будут предлагать комнаты семейным парам из числа медработников, которые работают в столичных учреждениях здравоохранения.

В 2013 году в Минске были введены в эксплуатацию два общежития, предназначенные для проживания медработников, - на улицах Горецкого и Колесникова. В 2017 году Мингорисполком выделил 78 квартир для строительства жилья работникам здравоохранения. По решению коллегии комитета по здравоохранению и городского профсоюза, квартиры в первую очередь предназначались многодетным семьям.

Что касается средней заработной платы медработников, то в прошлом году в подведомственных комитету организациях она составила Br837. У врачей - Br1020, у медсестер - Br750. Чтобы снизить отток медкадров и улучшить укомплектованность, установлены ежемесячные доплаты к окладам различным категориям специалистов. Выделяются денежные средства на выплату премий для поддержки инновационной деятельности. Установлены материальные выплаты молодым специалистам.

Численность врачей в учреждениях здравоохранения Минска в прошлом году увеличилась на 181 специалиста, медицинских сестер - на 569. Укомплектованность остается стабильной на уровне 96-98%.-0-

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