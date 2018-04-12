12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общежитие на 1,8 тыс. мест планируется сдать в 2019 году в Студенческой деревне в Минске. Об этом сегодня на заседании Совета по делам молодежи стран СНГ сообщил министр образования Беларуси Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, Студенческая деревня - это уникальный жилой комплекс. В него входит семь общежитий, в которых проживает 7 тыс. студентов из 9 вузов Минска. "Еще одно общежитие на 1,8 тыс. мест планируется сдать в 2019 году", - сказал Игорь Карпенко.

На территории Студенческой деревни есть свой детский сад, поликлиника, Ледовый дворец, ТЦ. В каждом общежитии предусмотрены тренажерные залы, столовые, кафе, медпункты.

Руководитель Минобразования подчеркнул, что в Беларуси проводится целенаправленная работа по расширению жилого фонда учреждений образования. Сегодня нуждающиеся в местах в общежитиях учащиеся и студенты обеспечены ими на 84%.

Заседание Совета по делам молодежи государств - участников СНГ открылось сегодня в Минске. В проекте повестки дня 11 вопросов. В частности, членам совета был представлен доклад белорусской стороны об эффективных формах и методах реализации государственной молодежной политики в стране. Участники заседания рассмотрели ход выполнения плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации стратегии международного молодежного сотрудничества стран Содружества.

Кроме того, участники заседания подвели итоги проекта "100 идей для СНГ", обсудили разработку стратегии международного молодежного сотрудничества стран СНГ на 2021-2030 годы. В центре внимания была также подготовка форума молодежных организаций стран СНГ, XIII Молодежных Дельфийских игр, деятельность молодежной Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Параллельно в белорусской столице проходит выставка-презентация проекта "100 идей для СНГ". -0-