Обсерватория минского планетария организует бесплатные наблюдения за небесными телами

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсерватория минского планетария с 4 апреля открывает свои двери для всех желающих полюбоваться в телескоп на наиболее интересные небесные объекты, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Гости планетария смогут совершенно бесплатно понаблюдать в телескоп за Солнцем, Луной, планетами Солнечной системы, двойными и кратными звездами и звездными скоплениями, целыми галактиками. Однако увидеть великолепие космоса возможно только при соответствующих погодных условиях. "Если вы видите, что небо плотно затянуто облаками, то визит в обсерваторию лучше отложить. А вот при ясной, безоблачной погоде - добро пожаловать! " - отметили в планетарии.

Вечерние наблюдения организуются со вторника по воскресенье с 21.00 до 23.00, дневные - по субботам с 12.00 до 15.00. Понедельник - выходной. Однако в графике возможны изменения в связи с сезонными, погодными и условиями видимости объектов. Следить за оповещениями можно на сайте обсерватории и в группе планетария в социальных сетях.-0-