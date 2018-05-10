Обследование дна акватории пляжей в Могилевской области завершат до 1 июня

10 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Водолазное обследование дна акватории пляжей в Могилевской области планируют завершить до 1 июня, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевской областной организации республиканского государственно-общественного объединения ОСВОД Николай Моисеев.

Из 57 официально зарегистрированных в области пляжей, пока только 7 прошли обследование. И водолазы ОСВОДа очистили дно их акватории от мусора. "С 10 мая мы активизируем эту работу, чтобы к старту купального сезона (15 мая) обследовать большинство водоемов. Наши работы сдерживают погодные условия: на отдельных реках и озерах уровень воды пока остается выше обычного уровня. Поэтому эти водоемы будем обследовать несколько позже и полностью завершить такую работу намерены к 1 июня", - заверил Николай Моисеев.

Сотрудники ОСВОДа с 15 мая переводятся на усиленный режим работы. Дежурство будет вестись с рассвета и до заката. Кроме своих 177 специалистов, на спасательные станции и посты дополнительно будут привлечены около 30 сезонных матросов-спасателей. В настоящее время в области работают 9 спасательных станций: по три - в Могилеве и Бобруйске, по одной - в Осиповичах, Шклове и Кричеве. В областном центре также организована работа двух спасательных постов, еще 18 работают в районах в местах отдыха на воде с наиболее массовым посещением.

В области проводится системная профилактическая работа по предупреждению гибели на воде. Практически ежедневно проходят встречи специалистов в трудовых коллективах, учебных заведениях, раздаются памятки, листовки, ведется обучение основам оказания первой медицинской помощи.

"С приходом тепла на прошлой неделе в регионе уже зарегистрированы три случая гибели на воде. По оперативной информации, при купании потерпевшие не учли собственные силы и температурный режим воды, что привело к трагедии. Поэтому мы рекомендуем купаться только в разрешенных и оборудованных для этого местах, ограничивать пребывание на открытых лучах солнца, не окунаться в холодную воду и не принимать ледяной душ. Резкий температурный контраст может спровоцировать спазм сосудов и вызвать проблемы с сердцем, а переохлаждение - привести к простудным заболеваниям и даже пневмонии", - предупредил Николай Моисеев.-0-