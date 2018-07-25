Торговое обслуживание сельчан Витебской области планируется переформатировать

25 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Торговое обслуживание на селе в Витебской области планируется переформировать. Об этом сообщила журналистам начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Ирина Левкович перед началом коллегии по итогам работы отрасли за первое полугодие 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"По объективным причинам постепенно будет снижаться доля предоставления услуг сельскому населению объектами потребкооперации. Но мы рассчитываем, что по примеру Оршанского района в другие регионы области войдут различные сетевые компании. Это стало реальным благодаря использованию льгот и преференций. Кроме того, надеемся на активность индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, которые также получили преференции для работы в сельской местности (по указу №345)", - рассказала Ирина Левкович.

Так, за 6 месяцев нынешнего года в соответствии с указом организовали работу 176 ИП и 61 юридическое лицо. Общая сумма сэкономленных за счет полученных ими льгот средств составила Br981 тыс. Основную долю занимают льготы по налогам на недвижимость и НДС.

Вместе с тем заместитель начальника главного управления торговли и услуг облисполкома Марина Зубович отметила наличие проблем в торговом обслуживании на селе. В области убыточны 15 предприятий сети потребкооперации. В июле 2018 года планируется подача заявления в Экономический суд области о банкротстве Полоцкого райпо, в августе - Оршанского с последующей их ликвидацией. "Для повышения эффективности деятельности потребительской кооперации, стабилизации ее финансового положения облпотребсоюзом реализуется план мероприятий до 2020 года. Проводятся работы по оптимизации структуры, ликвидации убыточных райпотребобществ, передаче принадлежащих торговых объектов платежеспособным организациям, снижению затрат и вовлечению в хозоборот неиспользованных зданий", - сказала Марина Зубович.

По ее словам, в текущем году Докшицкому, Верхнедвинскому, Россонскому и Ушачскому райпо переданы в аренду 76 торговых объектов и маршруты 19 автомагазинов ликвидированных Глубокского и Полоцкого районных обществ.

"До конца 2018 года планируется открытие магазина и торгового центра в молодом микрорайоне "Билево-3" в Витебске, а также ТЦ в Новополоцке. Продолжится реализация ряда инвестпроектов по реконструкции здания по ул. Зеньковой под многофункциональный торговый центр и строительство магазина "Веста" по ул. Ленинградской в областном центре, возведение объекта торговли и общественного питания в агрогородке Мазолово Витебского района. А в райцентрах приступит к реализации инвестпроектов новый для Витебской области сетевой оператор, с которым заключено 11 договоров", - резюмировала Марина Зубович.-0-