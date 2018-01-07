Обсуждение проекта "Голосуем в Центральном" проведут в Минске 8 января

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта "Голосуем в Центральном!" пройдет в Минске 8 января, сообщили БЕЛТА в администрации Центрального района города.
Проект предполагает широкомасштабную работу по информационному сопровождению выборов в местные Советы депутатов 28-го созыва. Разработан комплекс мероприятий, направленных на развитие и поддержку инициатив каждого через привлечение к общественно-значимой деятельности.
Во время встречи будет представлено шесть направлений: акции "18 плюс" и "Цветы Центрального района", проведение социального опроса граждан, создание мобильного приложения, информирование жителей через вестник "Аргументы и факты Центрального района Минска" и программы мероприятий на избирательных участках.
В общественном обсуждении примут участие представители Центра социологических исследований БГУ, Академии управления при Президенте, общественных организаций, молодежи и др. Собравшимся предложат проголосовать за наиболее понравившееся направление.-0-
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