Обучающие занятия для участников конкурса "100 идей для Беларуси" организуют в Брестской области

7 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области организуют обучающие занятия для участников республиканского конкурса "100 идей для Беларуси", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь областного комитета БРСМ Николай Луговской.

Областные комитет БРСМ и центр содействия малому бизнесу заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно договоренности, для авторов инициатив конкурса "100 идей для Беларуси" планируется провести серию стартап-мероприятий, обучающих курсов, семинаров и занятий по финансовой грамотности. В течение года встречи экспертов с молодыми разработчиками состоятся практически во всех райцентрах и крупных городах Брестской области.

"Такие мероприятия дают возможность не только сделать первый шаг к созданию своего инновационного проекта, но и понять его слабые места, затем усовершенствовать и воплотить в жизнь. Разработки "100 идей для Беларуси" не остаются незамеченными. К ним проявляют интерес органы государственного управления, Брестский научно-технологический парк и другие", - отметил Николай Луговской. Директор Брестского областного центра содействия малому бизнесу Владимир Мазалов считает, что подобное взаимодействие будет способствовать большей инициативности молодых людей, коммерциализации и продвижению их проектов.

В январе текущего года в Бресте состоялся областной этап конкурса "100 идей для Беларуси", на котором были представлены 64 проекта со всех уголков региона. Экспертный совет выбрал 14 лучших инициатив для презентации в финале республиканского этапа.-0-

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