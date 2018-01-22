Обучающий Центр безопасности для школьников открылся в Солигорске

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр для инновационного обучения детей основам безопасности жизнедеятельности начал работу на базе средней школы №6 Солигорска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Солигорском райисполкоме.

Центр позволит детям на практике учиться основам безопасности, оказанию помощи в экстренной ситуации - можно приобрести навыки проведения искусственного дыхания, спасения провалившегося под лед, грамотного тушения возгораний и др.

Установлен комплекс стендов на основе технологии дополненной реальности. Он выполнен в виде декорированных инсталляций, имитирующих комнату с различного рода нарушениями, которые могут привести к чрезвычайной ситуации или пожару. Наводя планшет со специальным программным продуктом на возможные "опасные зоны", обучающиеся знакомятся с причинами возникновения ЧС в помещении через анимированные модели и технологии дополненной реальности. Также дети проходят тестирование в игровой форме.

Стенд "Вызов службы МЧС" изготовлен в виде имитации телефонных аппаратов (стационарного и мобильного) для вызова служб спасения. Аппараты позволяют в режиме реального времени вести диалог по заданному сценарию с оператором, принимающим звонок о чрезвычайной ситуации или пожаре. Диалог записывается для последующего анализа и корректировки ошибок. Автоматизированный стенд "Правила поведения на водоемах в зимнее и летнее время" изготовлен как инсталляция, имитирующая ситуацию оказания помощи провалившемуся под лед человеку. Он запрограммирован реагировать на действия ребят различным образом, в соответствии с верным или неверным поведением, обладает системой обратной связи, аудио- и световым оформлением.

Также для обучающих целей в центре есть манекен, который позволяет проводить сердечно-легочную реанимацию (непрямой массаж сердца), искусственную вентиляцию легких различными способами, наложение повязок и шин.

Планируется, что в течение года центр посетят учащиеся различных учебных заведений Солигорска и Солигорского района.

Аналогичные центры безопасности для инновационного обучения детей предполагается создать и в других городах Минской области.-0-