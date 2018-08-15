Обзорная площадка с видом на старый город открылась на крыше ТД в Гродно

15 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обзорная площадка с видом на старый город открылась на крыше торгового дома в центре Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Площадка на крыше ТД "Неман" - одна из самых больших в стране. Ее площадь около 800 кв.м: терраса разделена две зоны - зону отдыха и территорию для прогулок. Подняться сюда можно на панорамном лифте. Распложена площадка на высоте более 25 м: отсюда открывается вид на крыши исторического центра, достопримечательности города.

"Мы всегда приветствуем открытие подобных объектов в городе - ведь это и новые рабочие места, и поступление налогов, и ,что немаловажно, повышение престижа, туристической привлекательности", - отметил заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик. В Гродно активно развивается сфера общепита и гостеприимства.

Поспособствовала этому и возможность для иностранцев на срок до 10 суток посещать Гродно и окрестности без визы. Частный бизнес первым отреагировал на возможности безвиза. С времени введения безвизового режима в 2016 году в городе появилось более 20 новых объектов питания, свыше 100 объектов сферы услуг.

Всплеск деловой активности в этом направлении отмечается и сейчас, подчеркнул Андрей Болтрик. В частности, до конца 2018 года в Гродно ожидается открытие 5 новых объектов проживания: мини-гостиниц, хостелов, апарт-отелей. Реализуются в городе и инвестпроекты по реконструкции крупных отелей. В частности, китайская компания продолжает работы на многоэтаэжном здании бывшей гостиницы "Гродно".-0-