Один из мостов через Свислочь в Минске планируется модернизировать

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Минскинжпроект" разработало проект капитального ремонта с модернизацией одного из мостов через Свислочь, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Речь идет об инженерном сооружении в районе Банка развития по проспекту Машерова. Капитальный ремонт предполагает восстановление несущих конструкций, замену опорных частей, дорожного полотна, организацию водоотлива.

Также будет реконструирована зона, зарезервированная для организации трамвайного движения. Так как пока город не намерен запускать на этом участке трамвайный маршрут, на площадке запроектированы малые архитектурные формы, объекты озеленения, подсветка. Возможность для строительства трамвайной линии сохранена.

Проект разработан в конце прошлого года и в настоящее время находится на экспертизе. Мост построен около 25 лет и требует обновления. Акцент сделан на создании благоустроенной прогулочной зоны, дополняющей набережную Свислочи.

Заказчиком проекта выступает предприятие "Гордорстрой".

Коммунальное проектно-изыскательское унитарное предприятие "Минскинжпроект" занимается проектированием в Беларуси и за рубежом сетей водо-, тепло-, газо-, энергоснабжения, канализации, телефонизации, электротранспорта, а также городских дорог и инженерных сооружений, проводит геодезические и геологические изыскания. Организация создана в 1974 году для решения проблем инженерной инфраструктуры столицы. Специалисты предприятия приняли участие в проектировании и создании всех основных инженерных сетей и коммуникаций Минска: мостов, путепроводов, подземных пешеходных переходов, троллейбусных и трамвайных линий.-0-