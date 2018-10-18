Один из выходов минской станции метро "Фрунзенская" закрыт на ремонт

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 18 октября по 2 ноября будет ремонтироваться пригласительная площадка выхода № 4-2 станции метро "Фрунзенская" (выход на ул. Кальварийская в сторону ул. Тимирязева), сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.
На время ремонтных работ выход будет закрыт полностью.
Пассажиры могут воспользоваться выходом № 4-1 (выход на ул. Кальварийская в сторону ул. Сухая).
Администрация приносит извинения пассажирам метрополитена за временные неудобства.-0-
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