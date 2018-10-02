Один из выходов станции метро "Фрунзенская" будет закрыт на ремонт

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 3 октября будет полностью закрыт на ремонт один из выходов станции метро "Фрунзенская", сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

Работы по ремонту пригласительной площадки выхода №3-2 станции метро "Фрунзенская" (на ул. Кальварийская в сторону ул. Тимирязева) будут проводиться до 11 октября. Пассажиры смогут воспользоваться выходом №3-1 (на ул. Кальварийская в сторону дома №4).

Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-