Один из выходов станции метро "Фрунзенская" будет закрыт на ремонт

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 3 октября будет полностью закрыт на ремонт один из выходов станции метро "Фрунзенская", сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.
Работы по ремонту пригласительной площадки выхода №3-2 станции метро "Фрунзенская" (на ул. Кальварийская в сторону ул. Тимирязева) будут проводиться до 11 октября. Пассажиры смогут воспользоваться выходом №3-1 (на ул. Кальварийская в сторону дома №4).
Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4459 BYN
|2.445 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1237 BYN
|2.122 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2497 BYN
|3.241 BYN
|3.255 BYN