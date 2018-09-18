Один из выходов станции метро "Немига" в Минске закроют на ремонт

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Немига" в Минске 19 сентября закроется на ремонт, сообщили БЕЛТА в метрополитене.
Работы будут проводится до 1 октября на пригласительной площадке в направлении Собора сошествия Святого Духа в сторону ул.Зыбицкой.
"Пассажиры в это время могут воспользоваться выходом в сторону путепровода ул.Ленина - пр. Победителей", - отметили в столичной подземке.-0-
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