Один из выходов станции метро "Немига" в Минске закроют на ремонт

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Немига" в Минске 19 сентября закроется на ремонт, сообщили БЕЛТА в метрополитене.

Работы будут проводится до 1 октября на пригласительной площадке в направлении Собора сошествия Святого Духа в сторону ул.Зыбицкой.

"Пассажиры в это время могут воспользоваться выходом в сторону путепровода ул.Ленина - пр. Победителей", - отметили в столичной подземке.-0-