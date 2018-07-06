Один из выходов станции метро "Восток" в Минске будет закрыт с 7 по 31 июля

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтные работы пройдут на станции метро "Восток" в Минске с 7 по 31 июля, сообщили БЕЛТА в столичном метрополитене.
Работы включают облицовку стен, парапетов, ступеней и пригласительной площадки.
В указанный период будет закрыт выход № 3-1 (к ТРЦ Dana Mall по улице П. Мстиславца, 11 и на проспект Независимости в сторону центра города).
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.-0-
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