Один из выходов станции метро "Восток" в Минске будет закрыт с 7 по 31 июля

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтные работы пройдут на станции метро "Восток" в Минске с 7 по 31 июля, сообщили БЕЛТА в столичном метрополитене.

Работы включают облицовку стен, парапетов, ступеней и пригласительной площадки.

В указанный период будет закрыт выход № 3-1 (к ТРЦ Dana Mall по улице П. Мстиславца, 11 и на проспект Независимости в сторону центра города).

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.-0-