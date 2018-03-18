Одиннадцать частных перевозчиков намерены работать на регулярных направлениях в Могилевской области

18 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Одиннадцать частных перевозчиков обратились к заказчикам, которыми являются местные распорядительные и исполнительные органы власти (в области пока не определен единый оператор перевозок), с заявлениями о переходе в легальный режим работы на условиях регулярных перевозок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела транспорта и коммуникаций комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома Владимир Казусев.

В настоящее время рассматривается вопрос о выдаче им временных разрешений для работы на трех маршрутах: Могилев - Минск, Могилев - Чаусы и Могилев - Горки. В частности, идет согласование расписания движения с терминалами как с начальной, так и конечной точек отправления. "Как только эти вопросы будут решены, частные перевозчики приступят к работе на указанных маршрутах", - отметил Владимир Казусев.

По его словам, с рядом других перевозчиков ведется активно переговорный процесс, широкая разъяснительная работа по правилам обновленного закона о транспорте и автомобильных перевозках. "Мы надеемся, что все нерешенные вопросы в ближайшее время будут урегулированы, значительная часть частных перевозчиков легализуется и начнет работу в обновленных условиях на регулярных маршрутах области", - выразил уверенность собеседник.

При этом он обратил внимание, что те владельцы маршруток, которые раньше работали официально на регулярных маршрутах, не приостанавливали свою деятельность. Поэтому серьезных проблем с доставкой пассажиров в тот или иной населенный пункт области и страны не возникало.-0-