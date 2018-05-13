13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из лучших в Европе трасс для Дронов открыта на аэродроме в Боровой под Минском, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС).

Трасса находится рядом с музеем авиационной техники. Разноуровневые препятствия построены белорусскими дрон-рейсерами и соответствуют требованиям к проведению как национальных, так и международных соревнований. Особое внимание было уделено безопасности спортсменов и зрителей, для чего по периметру маршрута натянута прочная сетка.

В Боровой могут тренироваться как опытные пилоты дронов, так и те, кто только пробует себя в перспективном виде спорта. Обустроена пилотская зона с удобными столами и розетками на 220 вольт. Поскольку трасса стационарная, то пользоваться ею можно каждый день, причем бесплатно. Выйти на трек можно будет только при наличии действующего членства в БФАС и после изучения правил пользования трассой и требований безопасности.

"Авиационный спорт держится на энтузиастах, а в сфере дрон-рейсинга их достаточно много. Пока есть такие люди, наш вид спорта будет развиваться высокими темпами, - отметил председатель БФАС Александр Центер. - Открытие трассы для дронов придаст импульс развитию дрон-рейсинга в Беларуси. Наши пилоты смогут тренироваться на более профессиональном уровне, что позволит им показывать высокие результаты на международных соревнованиях".

Вместе с официальным открытием трассы под Минском прошел первый этап Кубка БФАС по дрон-рейсингу (Drone Battle Belarus 2018). Первое место занял московский пилот Платон Максимов. Вторым стал гомельчанин Сергей Казимиров, а замкнул тройку лучших Иван Алексеев из Санкт-Петербурга.

В течение всего сезона пилоты будут бороться за места в рейтинге, а 8 сентября, в День города, в Минске столицы состоится финал с участием лучших спортсменов Беларуси, России, Литвы, Латвии и Польши. Победитель общего зачета Drone Battle Belarus 2018 отправится на первый официальный чемпионат мира по дрон-рейсингу, который примет китайский Шэньчжэнь с 1 по 4 ноября.

Ближайшие крупные соревнования по дрон-рейсингу ожидаются на фестивале #Пронебо. С 28 по 29 июля впервые в Минске пройдет ночная гонка. Во время состязания ворота и радиоуправляемые модели будут подсвечиваться, согласно изменениям в правилах.

Дрон-рейсинг является молодым видом спорта, зародившимся несколько лет назад среди любителей радиоуправляемых моделей. Гоночные соревнования квадрокоптеров проходят на специальных трассах. При этом операторами используются специальные видеоочки, чтобы с помощью камер на дроне видеть трассу от первого лица. Радиоуправляемые модели обычно разгоняются до 140 км/ч, а мировой рекорд составляет 210 км/ч. Такие скорости требуют от пилота молниеносной реакции.-0-