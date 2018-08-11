Огромное "Полотно дружбы" сошьют на фестивале в Докшицах

11 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Огромное "Полотно дружбы" сошьют 11-12 августа на республиканском празднике "Фестиваль двух рек" в Докшицах, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Центра традиционной культуры и народного творчества Докшицкого района Кристина Гмырак.

Стартуют гулянья вечером 11 августа в центральном парке со смотра сельских подворий "Докшыччына гасцінная". Здесь же развернется ярмарка народных мастеров, выставка кулинарных изделий и объемных композиций из овощей. Докшицы получат в подарок арт-объект лоскутного шитья "Полотно дружбы".

"Каждый год мы делаем подарок городу. В нынешнем сошьем огромное полотно. Все сельские советы района приготовят какой-то лоскут определенных размеров, на котором будет рисунок, рассказывающей о том, чем славится их местность. Так, Ситцы известны праздником в честь святого Серафима, в местечке раньше жили представители рода Домейко, сохранился их парк и часть усадьбы. Деревня Березино известна как лесной край, богатый черникой, другие сельсоветы славятся родниками и т.д. В итоге со всех частей мастера сошьют общее полотно", - рассказала Кристина Гмырак.

Торговая площадь временно превратится в "Территорию детства" с играми и забавами для самых маленьких и ребят постарше. Городской центр культуры пригласит зрителей на праздничную программу "Малая родина - большая любовь". Сводный хор споет песню про Докшицы, написанную композитором Марьяном Зеленкевичем. Завершится она фейерверком. Для молодежи организуют дискотеку.

На следующий день, 12 августа, участники "Фестиваля двух рек" пройдут театрализованным шествием по ул. Ленинской к берегу реки Березина, где состоится обряд "Лебединая верность". Весь день в Летнем амфитеатре одна концертная программа будет сменять другую. На фестиваль приедут творческие коллективы из разных регионов Беларуси, по территории которых протекают реки Березина и Вилия, берущие начало в Докшицком районе. Будут гости из России и Латвии.

За парком пройдет выставка-конкурс селфи с лебедем, организуют ярмарку эко-еды. Вечером выступит арт-группа "Беларусы". Участники праздника смогут покататься на ладье по Березине. Семьям стоит заглянуть в парк за амфитеатром, чтобы попасть на детскую дискотеку "Краски холи". А завершит празднества взрослая ночная дискотека под открытым небом на берегу Березины.-0-