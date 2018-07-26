Огромный бутерброд из 440 частей изготовят в Свислочском районе

26 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Огромный бутерброд из 440 частей изготовят в честь юбилея агрогородка Гринки в Свислочском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Гринки 28 июля примут кулинарный парад " У кожну хату - Смачна есці!".

"Гости окунутся в уютную сельскую атмосферу. Мероприятие начнется флешмобом "Абдымем родную вёсачку ", который будет посвящен 440-летию упоминания населенного пункта в летописи. Проведет его местный поэт-песенник Иван Ломашкевич", - рассказали в райисполкоме.

Продолжится праздник конкурсом кулинарных презентаций от клубных учреждений района. Здесь можно будет попробовать традиционные блюда из разных деревень района, узнать, в чем они схожи, чем различаются.

Изюминкой программы станет огромный "Грынкаўскі бутэрброд", который в честь праздника будет состоять из 440 маленьких бутербродиков. Пригласит гостей на него хозяйка кулинарного парада Марыся со своими помощниками - котом Василием и свинкой Фросей.

Представительницы агрогородков и деревень района поучаствуют в кулинарной эстафете "Мы - вясковыя дзяўчаты". Им надо будет продемонстрировать свои умения в домашних делах: засолить кабачки или огурцы, сплести венок, собрать яблоки и др.

На главной площадке будут чествовать хозяев подворьев, получивших почетное звание "Дом высокой санитарной культуры". Каждый из них презентует свое семейное блюдо.

Вечером приглашают побывать на концерте коллективов художественной самодеятельности, дискотеке с розыгрышами и подарками. Во время проведения мероприятия будут работать торговые точки, фотозоны и др.-0-