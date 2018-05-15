Около 1 тыс. человек зарегистрировались для участия в брестском полумарафоне

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. человек зарегистрировались для участия в легкоатлетическом пробеге "БрестПолумарафон", который состоится 24 июня, сообщили организаторы сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Легкоатлетического мероприятия подобного масштаба в городе еще не проводилось. Надеемся, что активное участие в нем примут жители Брестской области и других регионов Беларуси. Также ожидаем, что полумарафон вызовет интерес у наших западных соседей, поскольку есть возможность безвизового въезда. Уверен, что представительство пробега будет достойным", - подчеркнул начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня.

Для участия в полумарафоне уже зарегистрировались около 1 тыс. жителей Беларуси и зарубежья. Наибольшую активность проявляют представители Польши, России, Германии, Франции. В целом организаторы рассчитывают, что к стартам присоединятся около 1,5 тыс. любителей бега. В том числе смогут поучаствовать люди с ограниченными возможностями.

В частности, на соревнования приглашены футболисты "Динамо-Брест", звезды белорусской легкой атлетики Алина Талай и Юлия Нестеренко. "Полумарафон будет грандиозным событием для Бреста. Приходите поучаствовать с детьми, друзьями, коллегами, почувствовать непередаваемую атмосферу состязаний. Это принесет массу положительных эмоций, могу сказать по своему опыту. Уверена, получится большой праздник", - считает олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.

Участникам предлагается на выбор пробежать три вида дистанции - 6 км, 10 км и 21 км. Старт намечен от стен Брестской крепости. Оттуда атлеты направятся на Берестейский мост, Варшавское шоссе, бульвар Космонавтов и проспект Машерова. Поравнявшись с областным Центром молодежного творчества, они развернутся и по прямой преодолеют дистанцию к месту старта. Один круг составит 10 км. Каждый участник забегов на финише получит памятную медаль и сможет распечатать свидетельство со своими результатами.

Полумарафон предусматривает отдельную программу для детей. Ребята от 4 до 11 лет (в сопровождении родителей) смогут посоревноваться на дистанции 300 м. Для них также подготовлены памятные призы.

С инициативой проведения легкоатлетического пробега выступила компания "Золотой мяч". "Участвуя в таких мероприятиях в Минске, за рубежом, появилась идея организовать что-то подобное в Бресте. Эта тема объединяет людей. Общими усилиями благодаря партнерам, которые откликнулись на предложение, получилось осуществить задуманное. Намерены сделать полумарафон в Бресте ежегодным", - отметил руководитель спортивного клуба "Золотой мяч" Евгений Юркевич.

"БрестПолумарафон" организован при поддержке Брестских областного и городского исполнительных комитетов, Белорусской федерации легкой атлетики.-0-