7 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 1 тыс. км дорог планируется отремонтировать в Витебской области к 2021 году, сообщил сегодня журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Программа расписана вплоть до каждого участка. И мы ее будем последовательно выполнять", - подчеркнул губернатор.
"Серьезных проектов по строительству дорог за последние годы не было, - добавил Николай Шерстнев. - Нам следует поблагодарить наши дорожные организации, что они поддерживают в хорошем состоянии эксплуатируемое дорожное полотно".
Не менее пристального внимания, по мнению руководителя области, требуют мосты.-0-
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