Около 1 тыс. сказочных персонажей примут участие 23 декабря в шествии Дедов Морозов в Минске

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. персонажей примут участие 23 декабря в театрализованном шествии Дедов Морозов и Снегурочек в столице, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Маршрут сказочных героев включает пл.Независимости, просп.Независимости, ул.Ленина, просп.Победителей. Начало красочного действа запланировано на 17.00, финиширует нарядная процессия у Дворца спорта. В отличие от прошлого года своих представителей на праздник отправят не только районы, но и знаковые столичные предприятия, а главный Дед Мороз и его внучка поедут не в карете, а на тракторе. Их будет сопровождать кортеж из 8 машин.

Завершится шествие танцевальным флешмобом, поучаствовать в котором смогут зрители. В онлайн-режиме за событиями можно будет наблюдать на больших экранах на территории Верхнего города, торгово-развлекательного центра "Галерея Минск", на площадке у Дворца спорта. Подарком для гостей станет также пневмофейерверк.-0-