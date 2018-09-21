Около 1 тыс. велосипедистов в Минске угостили фруктами по дороге на работу

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. велосипедистов в Минске угостили фруктами во время акции "На работу на велосипеде", сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью Минского велосипедного общества Татьяна Жарносек.

Акция прошла в преддверии Дня без автомобиля с 7.15 до 10.30 в пяти точках города: около стелы "Минск - город-герой", у входа в Ботанический сад, на проспекте Пушкина (напротив дома №85), около Белорусского государственного академического музыкального театра, напротив универмага "Беларусь" (пр.Партизанский, 54).

"В прошлом году мы раздавали фрукты в трех точках, в этот раз их число увеличилось до пяти. Кроме того, к нам присоединились любители электрического транспорта - электросамокатов, моноколес, электроскутеров. Самым активным направлением оказалась площадка в районе Ботанического сада и парка Челюскинцев. Здесь угощения получили свыше 300 человек", - отметила Татьяна Жарносек.

Акция является одним из мероприятий Европейской недели мобильности, которая проходит во всем мире с 16 по 22 сентября. Она проводится Минским велосипедным обществом и Центром экологических решений при поддержке городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Тема недели - "Мультимодальность - выбирай и двигайся".

Организаторы предлагают изучить множество различных вариантов передвижения и подумать о новых формах мобильности. Акция направлена на популяризацию велосипеда как транспорта в любое время года.-0-