5 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Около 10 км проплыли витебчане на самодельном плоту по Западной Двине. Об этом смелом решении 12 жителей областного центра и впечатлениях от сплава рассказал корреспонденту БЕЛТА один его участников Михаил Костенко.

Идея такого путешествия родилась не случайно. Михаил Костенко рассказал, что в Витебске есть группа туристов, которые регулярно вместе участвуют в турслетах, походах, сплавах. В состав команды входят педагоги, врачи, промышленные альпинисты, инструкторы по фитнесу, плаванию и др.

"Идею именно такого плота и схемы постройки подсмотрели в интернете. Инициатором наших активностей часто выступает фельдшер скорой помощи Вадим Козловский, в этот раз он также стал вдохновителем. Компанией такой ездим постоянно, и людей в ней не 12, а больше, просто отправиться в путешествие по Западной Двине все не смогли, да и некоторые плыли рядом в лодках сопровождения", - отметил собеседник.

Заготавливать материалы и собирать инструмент участники сплава начали весной: что-то взяли с собственных строек, основные составляющие будущего плавсредства (бочки) собирали дольше всего. На постройку плота ушел почти день, потрачено было около Br 300. С собой каждый участник имел стандартный набор вещей для туриста: палатка, спальник, одежда, железная кружка, ложка, тарелка, еда. К вечеру 29 июня туристы отплыли.

"Раньше сплав по реке был и не один, но он проходил на байдарках и лодках, да и расстояние было больше. В этот раз маршрут планировали такой: в первый день проплыть через Витебск и речной порт, потом сделать привал. За второй день рассчитывали преодолеть еще около 15-20 км через деревню Комары, а на третий добраться в Летцы. Но погода и медленная скорость течения внесли коррективы", - рассказал Михаил Костенко.

По его словам, за первый день участники преодолели водный путь примерно в 8 км, начало темнеть и они решили сделать привал напротив второй городской больницы на пляже. На следующий день стало совсем холодно, начался сильный дождь, доплыв до речного порта, участники прекратили сплав.

Общие походы у группы витебчан постоянные, поэтому во время такой акции они нашли, чем себя занять. "Это были любимые песни под гитару возле костра, общие темы для разговоров, походные игры и др. Все, что может заменить телефон и телевизор", - сказал Михаил.

Во время спуска особых трудностей туристы не испытывали. Плот достаточно управляем, течение на реке не сильное, но были водовороты: около речного порта только с третьего раза получилось пройти один из них, но с помощью моторной лодки. Так как строили плот в первый раз, то были недочеты: некоторые бочки протекали, немного "проседал" центр конструкции. Мелкие недостатки будут учтены при следующем строительстве.

"Страшно не было, все ребята опытные. Тем более у каждого участника сплава обязательно имелся спасательный жилет, рядом плыли лодки сопровождения. И главное, что с нами были врачи скорой помощи", - пояснил Михаил Костенко.

Он добавил, что везде, где проплывали, люди приветствовали, фотографировали. На одном из пляжей местные помогли подтащить плот, показали, где лучше поставить палатки.

В планах на июль у команды путешественников пока конкретного ничего нет, но любители активного отдыха еще что-то придумают, заверил собеседник.-0-

Фото Михаила Костенко